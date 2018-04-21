AÖL mağduru öğrenciler yeniden sınava girdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylar, cevap kağıtları eksik basılan dersler için bugün öğrenciler yeniden sınava girdi.
AÖL sınavına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine giren örencilerin 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığını görülmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavı bugün yapıldı. Sınav mağduru olan Kilisli vatandaşlar sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere gelerek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdiler.
Vatandaşlar, bugün yapılan sınav ile mağduriyetlerinin giderileceğini ifade ederek, “Daha önce sınav ertelendi, ertelenen sınavda da hata yapıldı. Bugün o hatanın telafisi için sınava giriyoruz” diye konuştular
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