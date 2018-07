AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav soru ve cevapları MEB tarafından ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Sınav sonrasında öğrenciler, AÖL sınav soruları hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 7-8 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sonu soruları cevaplarınn MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. Öğrenciler, aynı zaman AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyorlar. Peki AÖL sınav soru cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları MEB iş takvimine göre ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sonu sınavı bu hafta sonu yapıldı. 7 Temmuz Cumartesi günü iki, 8 Temmuz Pazar günü bir olmak üzere toplamda üç oturumda AÖL sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonrasında gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler, bir an önce AÖL sınav soru ve cevaplarını yayınlanmasını bekliyorlar. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı fakat aşağıdaki linkten her an sorgulayabilirsiniz.

AÖL sınav soru cevap anahtarı

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, bu hafta sonu 3. dönem sonu sınavına girecekler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanacak. Fakat öğrenciler, bir an önce sınavdan kaç aldıklarını öğrenmek isteyecekler. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.