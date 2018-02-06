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AP aşırı sağcı Fransız üyenin dokunulmazlığını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlığını kaldırdı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Fransa'daki aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin Genel Sekreteri Steeve Briois'in dokunulmazlığını ülkesinin talebi üzerine kaldırdı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Fransa'yı temsilen AP'de bulunan ve aynı zamanda FN Genel Sekreteri ve Henin-Beaumont Belediye Başkanı da olan Briois'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oyladı.

Genel Kurul üyelerinin el kaldırarak gerçekleştirdiği oylamada, AP üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Briois'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Briois, 2015'te başkanı olduğu Henin-Beaumont Belediyesi binasında kurulan bir Noel tasvirinin, laiklik ilkesi gereği kaldırılması gerektiğini söyleyen bir meclis üyesine, Facebook üzerinden hakaret etmiş ve bundan dolayı dava edilmişti.

Dava kabul edilirken, Fransız yargısı, Briois'in yargılanabilmesi için AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunmuştu.

AP, geçtiğimiz haziran ayında dini ve ırkçı nefret içerikli sözlerinden dolayı FN'nin lideri Marine Le Pen'in de dokunulmazlığını kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu (AP) Fransa Milletvekili dokunulmazlığı Steeve Briois

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