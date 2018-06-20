Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit'i (İngiltere'nin AB'den ayrılması) içeren anlaşma üzerine bu yıl sonuna kadar uzlaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.
İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre Verhofstadt, İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılmayı planladığını ve bu nedenle anlaşmanın bu tarihten en az üç ay önceye kadar iyice irdelenmesi gerektiğine işaret etti.
Sunulacak olan mutabakat üzerinde AP'nin bir oylama yapacağını hatırlatan Verhofstadt, yeni yıldan sonra alınacak bir kararın oylama için geç olacağına dikkati çekti.
Verhofstadt, AB ile İngiltere'nin bazı önemli konularda uzlaşmamış olmalarına rağmen sonbaharda bir mutabakata varılacağını umut ettiğini sözlerine ekledi.
İngiltere, önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, 2 yılda sona erecek ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de başlatmıştı. Müzakere sürecinin ilk aşamasını aralıkta tamamlayan İngiltere ile AB, martta da Brexit'in ardından 2 yılı bulacak geçiş süreci üzerinde anlaşmıştı.
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum