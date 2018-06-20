Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit'i (İngiltere'nin AB'den ayrılması) içeren anlaşma üzerine bu yıl sonuna kadar uzlaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre Verhofstadt, İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılmayı planladığını ve bu nedenle anlaşmanın bu tarihten en az üç ay önceye kadar iyice irdelenmesi gerektiğine işaret etti.

Sunulacak olan mutabakat üzerinde AP'nin bir oylama yapacağını hatırlatan Verhofstadt, yeni yıldan sonra alınacak bir kararın oylama için geç olacağına dikkati çekti.

Verhofstadt, AB ile İngiltere'nin bazı önemli konularda uzlaşmamış olmalarına rağmen sonbaharda bir mutabakata varılacağını umut ettiğini sözlerine ekledi.

İngiltere, önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, 2 yılda sona erecek ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de başlatmıştı. Müzakere sürecinin ilk aşamasını aralıkta tamamlayan İngiltere ile AB, martta da Brexit'in ardından 2 yılı bulacak geçiş süreci üzerinde anlaşmıştı.

