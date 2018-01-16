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AP elektroşokla balık avını yasaklamak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 16 dakika önce

- Avrupa Parlamentosu, elektroşokla balık avı ile ilgili bir düzenlemede değişikliğe giderek, elektroşok yönteminin tamamen yasaklanmasını istedi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği kara sularında elektroşokla balık avının yasaklanması yönünde görüş bildirdi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Avrupa Komisyonunun AB kara sularında balık avcılığını düzenleyen yönetmeliği ele alındı ve oylandı.

AP üyeleri, 30'dan fazla maddede yeni düzenlemeler getiren yönetmelikte, elektroşokla balık avıyla ilgili maddeye verilen değişiklik önergesini destekleyerek bu yöntemin tamamen yasaklanmasını istedi.

Genel kurulda, 232'ye karşı 402 üye yasağın tüm AB ülkelerinde geçerli olması yönünde oy kullandı.

Avrupa Komisyonu, AP ve üye ülkeler tarafından yeniden ele alınması beklenen konu hakkında karar birliğine varılması gerekiyor.

Elektroşokla balık avı, AB içerisinde 1998'de yasaklanmıştı. Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl yapılan bir değişiklikle her üye ülkeye, balıkçı filosunun yüzde 5'i için elektroşok yöntemine izin veriliyordu. Buna rağmen Kuzey Denizi'nde faaliyet gösteren profesyonel balıkçı filosunda 84 elektroşok lisansı verilen tekne bulunduğu ve bunun da toplam oranın yüzde 28'i olduğu belirtilmişti.

Bilim insanları ve çevre örgütleri ise denizin alt tabakalarına kadar gönderilen elektrik dalgalarının, burada yaşayan balıkları uyuşturduğu, yaralanma ve sakat kalmalarına neden olduğu ve yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısı yapmıştı.

(AA)

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