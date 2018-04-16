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AP Genel Kurulu Suriye'yi görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

AP Başkanı Antonio Tajani: - "Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir" - "Acil olarak bir AB ortak savunma ve dışişleri politikası inşa etmek gerekiyor"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, parlamentonun güçlü bir mesaj vermek ve çözümler ortaya koymak amacıyla yarın Suriye konulu bir oturum düzenleyeceğini açıkladı.

AP Genel Kurulu, Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Tajani, "Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir." ifadesini kullanarak, Suriye krizi ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik askeri operasyonun Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılacağı bir oturumda görüşüleceğini, yarın Genel Kurula hitap edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de konunun gündeme getirileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile operasyon hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Tajani, "May bana, operasyonun sivil halkı değil kimyasal silah üretim ve geliştirme merkezlerini hedef aldığını söyledi. " dedi.

Kimyasal silah kullanımının AP için de kimsenin aşmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Tajani, "Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde barışı ve istikrarı sağlamak için daha kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Birleşmiş Milletler'in tam anlamıyla müdahil olduğu diyalog ve diplomasiyi güçlendirmeliyiz. Akdeniz bölgesi, Avrupa'nın, şiddetin yayılması ve savaş suçlarının önlenmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış silahların kullanımının engellenmesi için çok şey yapabileceği bir bölgedir." diye konuştu.

Durumun dramatik olduğunu vurgulayan Tajani, "Acil olarak bir AB ortak savunma ve dışişleri politikası inşa etmek gerekiyor." diyerek, AB bütçesinin tartışılacağı oturumda bu konuların belirleyici olacağını söyledi.

Daha önce AP Genel Kuruluna hitap edeceği açıklanan Macron'un, AB'nin geleceği ve Birliğin durumu gibi konularda konuşma yapacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AP Başkanı Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu (AP) Suriye

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