HABER

AP Genel Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

- AP Genel Kurulunda, AB ülkelerinde Rus propagandası ve seçimlere etkisi, siber gözetleme ve kontrol araçlarının bazı ülkelere satışının gözden geçirilmesi gibi konular tartışılacak

STRAZBURG (AA) - Strazburg'da başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Rus propagandası ve seçimlere etkisi, siber gözetleme ve kontrol araçlarının bazı ülkelere satışının gözden geçirilmesi gibi konular ele alınacak.

Geçen yılı Brexit müzakereleri ve göçmen krizi gibi tartışmalarla kapatan AP üyeleri, 2018'in ilk Genel Kurulu için Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya geldi.

4 gün sürecek Genel Kurul'da Brexit müzakereleri ve aralık ayında toplanan AB Zirvesi'nin ele alınacağı yarınki oturumda, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk milletvekillerini bilgilendirecek. Aynı gün Genel Kurulda üyeler, İran'daki gelişmeler ve Kolombiya barış sürecini tartışacak.

AB dönem başkanlığını Estonya'dan devralan Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, çarşamba günü Genel Kurula hitap edecek ve ülkesinin önceliklerini anlatacak.

Aynı gün öğleden sonra ise AB ülkelerinde Rusya propagandasının etkileri ve bazı ülkelerdeki seçimleri, yalan haberlerle etkileme iddiaları tartışılacak.

Genel Kurul'da ayrıca AB tarafından siber gözetleme ve kontrol araçlarının (internet kontrolü, telefon dinleme vb.) bazı ülkelere ihracının sınırlandırılması veya engellenmesi konulu bir tartışma da gündeme gelecek. Salı günü yapılacak tartışmadan sonra konuyla ilgili hazırlanan bir düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da oylanacak.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, AP Başkanı Antonio Tajani ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği Genel Kurul çalışmaları süresince ayrıca İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da AB'nin geleceği konulu bir oturumda konuşacak.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İlginizi Çekebilir

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.