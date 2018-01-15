AP Genel Kurulu toplandı

Aynı gün öğleden sonra ise AB ülkelerinde Rusya propagandasının etkileri ve bazı ülkelerdeki seçimleri, yalan haberlerle etkileme iddiaları tartışılacak.

Geçen yılı Brexit müzakereleri ve göçmen krizi gibi tartışmalarla kapatan AP üyeleri, 2018'in ilk Genel Kurulu için Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya geldi.

STRAZBURG (AA) - Strazburg'da başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Rus propagandası ve seçimlere etkisi, siber gözetleme ve kontrol araçlarının bazı ülkelere satışının gözden geçirilmesi gibi konular ele alınacak.

Genel Kurul'da ayrıca AB tarafından siber gözetleme ve kontrol araçlarının (internet kontrolü, telefon dinleme vb.) bazı ülkelere ihracının sınırlandırılması veya engellenmesi konulu bir tartışma da gündeme gelecek. Salı günü yapılacak tartışmadan sonra konuyla ilgili hazırlanan bir düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da oylanacak.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, AP Başkanı Antonio Tajani ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği Genel Kurul çalışmaları süresince ayrıca İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da AB'nin geleceği konulu bir oturumda konuşacak.

(AA)