AP raporunda Kıbrıs şartı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdü.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, terörle mücadele için Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye arasında kişisel bilgilerin paylaşımının düzenlenmesi konulu raporu görüşerek oyladı.

İngiliz parlamenter Claude Moraes tarafından kaleme alınan raporda, Europol ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülke ile teröre ve ağır suçlara karşı güçlendirilmiş iş birliğini düzenleyen müzakerelerin başlatılması amacıyla AP Genel Kurulu'nun görüşü ve onayı ele alındı.

Vizesiz seyahat için büyük önem taşıyan kişisel bilgi paylaşımı anlaşmasının daha önce Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Kanada, Bosna-Hersek, İzlanda gibi ülkelerle hayata geçirildiğine atıfta bulunulan raporda, "Türkiye ile müzakerelerin başlatılabilmesi için, Kıbrıs da dahil, tüm üye ülkelerle tam, geçerli ve ayrım gözetmeksizin iş birliği yükümlülüklerini yerine getirme" gerekliliğine vurgu yapıldı.