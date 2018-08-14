AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.
Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.
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