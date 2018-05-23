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AP Türkiye'de seçime gözlemci göndermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

AP Türkiye'de seçime gözlemci göndermeyecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.

AP'nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AP gözlemci seçim Türkiye

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