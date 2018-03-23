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Apandis ağrısıyla gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

KONYA'da üniversite öğrencisi Şerife Şimşek (21), 2 yıl önce apandis ağrısıyla gittiği doktorda, solda olması gereken kalbi ve bazı organlarının sağda olduğunu öğrendi.

Apandis ağrısıyla gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da üniversite öğrencisi Şerife Şimşek (21), 2 yıl önce apandis ağrısıyla gittiği doktorda, solda olması gereken kalbi ve bazı organlarının sağda olduğunu öğrendi. Yıllardır kalbinin sağda olduğunu hissettiğini belirten Şimşek, ''Kalbimin sağda olduğunu hissediyordum ama buna ne ailem ne de başka birisi inandı. Duyunca şok oldum'' dedi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Şerife Şimşek, 2 yıl önce apandis ağrısı nedeniyle Konya Numune Hastanesi'ne gitti. Burada doktor tarafından ultrasonla muayene edilen Şimşek'in, kalp, aorta, dalak ve midesinin sağda, karaciğerinin de solda olduğu ortaya çıktı. Bu durumun Şimşek'in sağlığını etkileyecek bir sorun oluşturmayacağı yapılan tetkiklerle belirlendi.
KALBİMİN SAĞDA ATTIĞINI HİSSEDİYORDUM
Doktorun odasından çıktığında çok şaşkın olduğunu söyleyen Şerife Şimşek, "İlk defa böyle bir şey duydum. Ben aileme söylüyordum kalbimin sağda attığını hissediyorum diye inanmıyorlardı" dedi.
Kalbi sağda olduğu için, olası bir acil müdahale sırasında yanlış müdahaleden korktuğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:
''Apandis ağrısıyla hastaneye gittim. Doktor, ultrasonla muayene ettiğinde bu organın burada ne işi var, dedi. Sonra senin organların ters, dedi. Organlarımın yerini mi değiştireceksiniz diye sordum? Doktor bana organlarımın gayet sağlıklı olduğunu, hiçbir sağlık problemi yaşamayacağımı söyleyince içim rahatladı. Sonra tedirgin olmaya başladım. Başıma herhangi bir şey gelirse bana yanlış yapılacak acil müdahaleden korkuyorum. Her hastaneye gittiğimde bilgilendirmede bulunuyorum. Kendimi oralarda kayıt altına aldırıyorum. Ama bu bir çözüm değil. Bu nedenle sol tarafıma 'kalbim sağ tarafta’ gibi bir dövme yaptıracağım. Dövmem olursa, bana müdahale edecek görevliler de ona göre müdahale uygular."
Tedirgin bir yaşam süreceğini ifade eden Şimşek, "Arkadaş çevreme de söylüyorum. Sizin yanınızda bana bir şey olursa müdahale edecek kişilere kalbimin sağda olduğun söyleyin, ölmeyeyim diyorum. Farklı olduğum için çevremde ilgi odağıyım aslında" diye konuştu.

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Apandis ağrısıyla gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendiApandis ağrısıyla gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendiApandis ağrısıyla gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendi

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