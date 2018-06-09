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Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Denizli’de bir apartta cesedi bulunan 22 yaşındaki Müge Çoban'ın yasak aşk yaşadığı evli sevgilisi İsmail Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, Müge'yi ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’ndeki bir apart dairesinde dün meydana gelen olayda Müge Çoban (22) isimli kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, olayın katil zanlısı olarak gözaltına alınan İsmail Ç. (36) ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ayrıntıları bugün ortaya çıktı

EVE GİDİP UYUMUŞ

İHA'nın haberine göre, İsmail Ç.’nin cinayeti işledikten yaklaşık 20 saat sonra vicdan azabına dayanamayarak polis karakoluna gidip olayı anlattığı öne sürüldü. İsmail Ç.’nin önceki akşam öldürdüğü Müge Çoban ile apartta buluştuğu ve aralarında tartışma yaşandığı kaydedildi. İddialara göre, Çoban’ın İsmail Ç. ile aralarında yaklaşık 2 yıldır var olan ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiği ve tartışmanın bu sebepten çıktığı öğrenildi. Sinirlerine hakim olamayan İsmail Ç.’nin Çoban’ı göğsünden bıçakladığı öne sürüldü. Katil zanlısının cinayetin ardından evine gittiği ve hiçbir şey olmamış gibi davrandığı, gece evinde uyuduktan sonra ertesi sabah karakola giderek her şeyi anlattığı ve olayı itiraf ettiği iddia edildi. Dün akşam işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilen katil zanlısı İsmail Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 ÇOCUĞU VARMIŞ

Cinayete kurban giden Müge Çoban’ın cenazesi ise, otopsi yapılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden
Merkezefendi ilçesi Şemikler Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. 2 yıldır ilişkisi olduğu İsmail Ç. tarafından öldürülen Çoban’ın evli olduğu ve 1 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli yasak aşk cinayet

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