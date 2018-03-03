İSTANBUL(AA) - Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak’ta yürüyen Duyan Akbay, sokaktaki köpekten kaçmaya çalışırken bir apartmanın boşluğuna düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akbay, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, Akbay'ın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum