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Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

İZMİT'te, apartman boşluğuna düşen martı, itfaiye tarafından file kepçe ile alınarak kurtarıldı.

Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, apartman boşluğuna düşen martı, itfaiye tarafından file kepçe ile alınarak kurtarıldı.
İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğunda bir martının sıkıştığını gören apartman sakinleri, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Apartman sakinleri çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, apartman boşluğuna uzattığı file kepçe ile martıyı aldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan martı apartmandan çıkarılarak havaya bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardıApartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı

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