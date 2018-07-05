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Apartman dairesinde uyuşturucu serası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişi, apartman dairesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, apartman dairesinde uyuşturucu ürettiği ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu imal edildiği yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenledi.

M.T'ye ait dairede, 160 gram skunk esrar maddesi, 182 kök skunk kenevir bitkisi, elbise dolabı görünümünde 2 uyuşturucu imalathanesi, 4 fan, 30 metre uzunluğunda havalandırma borusu, 6 havalandırma aparatı, 7 ısı ölçer, 2 havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç ve gübre ile 300 saksı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya apartman Jandarma operasyon uyuşturucu

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