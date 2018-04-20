Apartmana tırmanan hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasında

Bursa'da, hırsızlık zanlılarının bir apartmanın ikinci katına çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki apartmanların ikinci katılarına tırmanarak 11 daireden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların Mehmet Ç, Salih Ö. ve Mahmut Can S. olduğu belirlendi. Zanlılardan Mehmet Ç. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, zanlıların tırmanarak bir apartmanın ikinci katına çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.