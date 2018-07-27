Apartmanda 'kötü koku' operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir apartmanda 'kötü koku' ihbarı üzerine polis, itfaiyenin yardımıyla pencereden daireye girdi. Kokunun, bir süre önce tatile giden ailenin buzdolabının fişini çekmesi nedeniyle çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığı anlaşıldı.
Polisi alarma geçiren olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Üçgen Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Polisi arayan apartman sakinleri, binadan kötü kokular yükseldiğini söyledi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, kötü kokuyu bulmak için harekete geçti. Binada bulunan bazı daire sahipleri kendi evlerini kontrol ederken, kokunun 5 numaralı daireden geldiği tespit edildi. İtfaiye yardımıyla pencereden eve giren polis, kokunun kaynağına ulaştı. Kokunun, bir süre önce tatile giden ailenin buzdolabının fişini çekmesi nedeniyle çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığı anlaşıldı.
Kokunun kaynağının bulunmasına sevinen bina sekinlerinden Özlem Yanık, "Çevreye kötü koku yayılıyordu. Komşumuzu da göremeyince aklımıza başka şeyler geldi. Polisi arayıp ihbarda bulunduk. Kokunun kaynağı buzdolabıymış" dedi.
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