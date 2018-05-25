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Apartmandan ayakkabı ve bebek arabası hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

Adana'da girdikleri apartmandan iki bebek arabası ve ayakkabı çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen iki şüpheli tutuklandı

Adana'da girdikleri apartmandan iki bebek arabası ve ayakkabı çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen iki şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir apartmanda üç daire sakininin kapı önüne bıraktığı ayakkabılar ile iki bebek arabası çalındı.

Daire sakinlerinin polisi arayıp şikayetçi olmaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek araştırma başlattı.

Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden olayı iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülerden eşkalleri tespit edilen şüpheliler Hüseyin K. (29) ve Rıza B. (31) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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