Apartmandan gelen gizemli seslerin sırrını kimse çözemedi

"EN ÇOK KORKTUĞUMUZ DOĞALGAZ BİRİMİNDEN YAŞANABİLECEK BİR PATLAMA"

En çok korktuklarının apartmanda yaşanabilecek bir patlama olduğunu söyleyen Rahmi Özkan, "Apartmanda ikamet eden apartman sakinleri, doğalgaz vanalarını kapattı, elektrikleri kestiler fakat ses, yine kesilmedi ve gelmeye devam etti. Elektrik ve doğalgaz ekipleri, sesin sebebini bulamadılar. Şuanda çok tedirginiz. Burada her şey olabilir. En çok korktuğumuz doğalgaz birikiminden dolayı yaşanabilecek bir patlama. Şuanda her an bu apartmanda ne olabilir diye düşünüyoruz. Bunun örnekleri ne yazık ki ülkemizde yaşandı. Ankara’da gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı, insanlarımız hayatlarını kaybetti. Her şeyden korkuyoruz. Lütfen biran önce ilgilenirlerse yetkililer seviniriz" ifadelerini kullandı.

Apartmandaki sesten dolayı dairelerde duramayan ve dışarıya çıkan apartman sakinlerinden Sıtkı Alaçam da, 1990 yılından itibaren aynı apartmanda ikamet ettiğini ve şuana kadar böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"1990 yılından beri ben, bu apartmanda ikamet ediyoruz. İlk defa böyle bir ses geliyor. Tedirginiz. Çıkan sesin doğalgazdan kaynaklı alarm sesi gibi geliyor bizlere"

Öte yandan, apartman içerisinde herhangi gaz kokusu duyulmuyor. Elektriklerin ve doğalgazın kesilmesine rağmen sesin devam etmesi ve sesin, apartman içerisinde girişten itibaren en üst kata kadar eşit şekilde duyulması olayı daha da gizemli hale getiriyor.