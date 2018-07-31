Apartmanın çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı (2)

KÖYDEKİ EVLERİ SU BASTI
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de etkili olan sağanak sonrası deredeki menfezlerin tıkanması nedeniyle tek katlı bazı evleri su bastı. İhbar üzerine köye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evlere dolan yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.
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