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AP'den Facebook'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa vatandaşlarına hesap vermesi çağrısını yineledi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e, şirketin veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa vatandaşlarına hesap vermesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, seçim sonuçlarının yönlendirilmesine karşı vatandaşın özel hayatına saygı ve kişisel bilgilerin korunması konularının ele alındığı oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan parlamenterler, Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine Avrupalı vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve özel hayata saygı konularında derin endişeye sahip olduklarını belirterek şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg'i, AP Genel Kurulu'na gelerek bilgi vermeye çağırdı.

Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformları, yalan haber ve seçimlerin yönlendirilmesi çalışmalarının dile getirildiği oturumda, kişisel bilgilerin siyasi ve ticari hedeflerle yasa dışı kullanımının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AP Başkanı Antonio Tajani, Facebook'un İrlanda'da kayıtlı bir şirket olduğunu hatırlatarak şirketin AB kanunlarına uymakla yükümlü olduğunu belirtti. AB vatandaşlarının Cambridge Analytica şirketinin Brexit oylamasındaki rolünü öğrenme hakkı olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yıl yapılacak AP seçimleri kampanyası öncesi Zuckerberg, tıpkı ABD Kongresi önünde olduğu gibi, AP Genel Kuruluna da şahsen gelerek açıklamalarda bulunmaya davet edildi.

Tajani daha önce de benzer bir çağrıda bulunmuş, 12 Nisan'da AP siyasi grup başkanları ile yaptığı toplantının ardından bu çağrıyı yenileme kararı alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AP Başkanı Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu

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