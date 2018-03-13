AP'den kadına karşı şiddetle mücadeleyi artırma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu, kadına karşı şiddetle mücadelenin Avrupa Birliği (AB) genelinde artması gerektiğini belirterek İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koymayan 11 üyesine çağrıda bulundu.

AP Genel Kurulunda AB'de kadına karşı şiddetle mücadele konusunu ele aldı.

AP üyeleri, 11 üye ülkenin 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamadığına dikkati çekerek Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Slovakya ve İngiltere'ye kadına karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan sözleşmeyi onaylamaları çağrısı yaptı.

AP üyeleri, AB Komisyonu ve Konsey'den üye ülkelerin sözleşmeyi imzalaması için hızlı ve somut adımlar atmasını istedi.

AB'de her üç kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığının altını çizen AP üyeleri, kadına karşı şiddete ilişkin en kapsamlı ve önemli sözleşmenin 11 ülke tarafından onaylanmamasının üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'nin dönem başkanlığında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddetle mücadele bağlamında en kapsamlı uluslararası sözleşme olarak kabul ediliyor. İlk Türkiye'nin imza attığı sözleşme, 2014'te yürürlüğe girdi.

AB Komisyonuna göre, AB genelinde her 3 kadından biri 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalırken, kadınların yarısından fazlası cinsel istismar veya tecavüze uğruyor.