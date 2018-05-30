AP'den Libya'nın seçim kararına destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Libya'da 10 Aralık'ta yapılması öngörülen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Libya'ya yönelik tavsiye kararını oyladı. Karar, 486 evet, 150 hayır ve 44 çekimser oyla kabul edildi.
AP üyeleri, AB Konseyi ve AB Komisyonu'na Birleşmiş Milletler (BM) Libya Eylem Planı'nın desteklenmesi konusunda diplomatik çabalarını yoğunlaştırmaları tavsiyesini iletti.
Libya'da 10 Aralık'ta yapılması öngörülen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin desteklenmesi çağrısında bulunan parlamenterler ayrıca kabul edilecek anayasanın da desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Parlamenterler, "Libya'nın geniş ulusal konsensüs ile seçilmiş bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve Libyalıların gelecekteki devlet biçimlerine kendilerinin karar vermesinin önemine" işaret etti.
Fransa’da dün düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılması kararı alınmıştı.
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