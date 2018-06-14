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AP'den Myanmar'a etnik temizliği durdurma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

AP üyeleri Myanmar'a, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği sonlandırma çağrısında bulundu

STRAZBURG - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Myanmarlı yetkililere Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdurma çağrısı yaptı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda, Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdurma çağrısında bulunan karar tasarısı kabul edildi.

Parlamenterlerin kabul ettiği tasarıda, Myanmar'ın zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların evlerinin sistematik bir şekilde yakılmasına, kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddete acilen son vermesi gerektiği belirtildi.

Tasarıda, Bangladeş ve Myanmar'a kendi topraklarına dönmek isteyen Arakanlı Müslümanların güvenli dönüşünü sağlamak için gerekli tedbirleri alması çağrısı yapıldı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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AP arakan arakanlı müslümanlar Bangladeş etnik temizlik Myanmar

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