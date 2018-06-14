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AP'den Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

AP'den Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya çağrısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Rusya'ya, Abhazya ve Güney Osetya'daki işgale son verme ve askeri birliklerini bölgeden çekme çağrısı yaptı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Rusya'nın Gürcistan toprağı Abhazya ve Güney Osetya'yı işgali ve asker konuşlandırmasıyla ilgili karar tasarısı oylandı.

Parlamenterlerin kabul ettiği tasarıda, AP, Rusya'ya, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme, Abhazya ve Güney Osetya'daki işgale son verme ve askeri birliklerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Gürcistan topraklarına saldırıda bulunmasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve bu ülke topraklarındaki yasa dışı işgale devam ettiği belirtilen tasarıda, Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara da değinilerek, bu olayın, Rusya'nın saldırılarının başlangıcını teşkil ettiği vurgulandı.

Milletvekilleri, Rusya'nın, AP'nin arabulucu rolü oynadığı Ağustos 2008 ateşkesinin yürürlüğe girmesini reddettiği ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıma kararından vazgeçme çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığına kavuşmasının ardından Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren bir savaş yaşandı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya'ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abhazya Avrupa Parlamentosu Güney Osetya

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