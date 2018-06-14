AP'den Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya çağrısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Rusya'ya, Abhazya ve Güney Osetya'daki işgale son verme ve askeri birliklerini bölgeden çekme çağrısı yaptı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Rusya'nın Gürcistan toprağı Abhazya ve Güney Osetya'yı işgali ve asker konuşlandırmasıyla ilgili karar tasarısı oylandı.

Parlamenterlerin kabul ettiği tasarıda, AP, Rusya'ya, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme, Abhazya ve Güney Osetya'daki işgale son verme ve askeri birliklerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Gürcistan topraklarına saldırıda bulunmasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve bu ülke topraklarındaki yasa dışı işgale devam ettiği belirtilen tasarıda, Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara da değinilerek, bu olayın, Rusya'nın saldırılarının başlangıcını teşkil ettiği vurgulandı.

Milletvekilleri, Rusya'nın, AP'nin arabulucu rolü oynadığı Ağustos 2008 ateşkesinin yürürlüğe girmesini reddettiği ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıma kararından vazgeçme çağrısında bulundu.