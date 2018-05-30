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AP'den Schengen bölgesi içindeki sınır kontrolü uygulamalarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

AP'den Schengen bölgesi içindeki sınır kontrolü uygulamalarına kınama

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Schengen bölgesi içindeki sınır kontrolü uygulamalarını kınadı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda üyeler, Schengen bölgesinde giderek artan sınır kontrolü uygulamasını kınayan metni oyladı. Söz konusu metin, 157 "hayır" oyuna karşı 439 "evet" oyuyla kabul edildi.

Metinde, Schengen bölge ülkelerinin ortaklaşa hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, halihazırda inşa edilen sınır kontrollerinin gereksiz ve orantısız olduğu belirtildi.

AP üyelerinin aynı zamanda üye ülkeler arasında demir örme, tel çekme ve benzeri tüm fiziksel bariyerler uygulamalarını da kınadığı ifade edildi.

- Sığınmacı krizi

2015 yılında patlak veren ve Avrupa'yı derinden sarsan sığınmacı krizinin ardından Schengen bölgesinde bulunan bazı üye ülkeler sınır kontrol noktaları inşa etmeye başlamıştı. Halihazırda Fransa, Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç sınır kontrolleri uygulamasını sürdüren ülkeler olarak öne çıkıyor.

Bu uygulamanın ortalama 25-50 milyar avro civarında maliyeti olduğu tahmin ediliyor.

Schengen bölgesi, 22'si Avrupa Birliği üyesi olan 26 ülkeden oluşuyor. Yaklaşık 400 milyon kişiden oluşan Schengen bölgesinin dış sınırları ise 50 bin kilometre civarında.

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Anahtar Kelimeler:
AP Schengen bölgesi Strazburg

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