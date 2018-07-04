AP'den Suriyeli öğrencilerin eğitimine destek

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2015'te varılan anlaşma gereği, Suriyeli öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanılmak üzere 500 milyon avroluk mali yardıma onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, yardımla ilgili raporu görüşerek oyladı.

AP'nin Romanyalı üyesi Siegfried Mureşan tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'de 300 binden fazla Suriyeli çocuğun eğitimine devam edilmesi için 5 bin öğretmenin maaşını karşılamak amacıyla 500 milyon avro mali yardım yapılmasını öngörüyor.

Rapor, yapılan oylamada 70'e karşı 548 üyenin oyuyla kabul edildi. Oylamada 61 üye çekimser kaldı.

AB Konseyi, 2015'te kabul ettiği kararla, 2016-2017 yılları için 3 milyar avro mali destekte bulunacağını açıklamış, 14 Mart 2018'de bu rakamın 2018-2019 yılları için 3 milyar avro daha artırılması yönünde görüş bildirmişti.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar avro, üye ülkelerden de 1 milyar avro sağlanacağı kaydedilmişti.

