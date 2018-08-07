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AP'nin Yemen raporuna koalisyon güçlerinden yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 04:20 | Son Güncelleme

Yemen'de El-Kaide ile gizli anlaşmalar yapmakla suçlanan koalisyon güçleri bu iddiayı yalanladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyonun, Yemen'de El-Kaide, DEAŞ ve Husilere karşı savaş içinde olduğunu belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansının, koalisyon güçlerini Yemen'de El-Kaide'yle gizli anlaşmalar yapmakla suçladığı raporuna Suudi Arabistan'dan cevap geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Maliki, AP'nin raporunda yanlış çıkarımlar ve alıntılar olduğunu, ikna edici delillere ve gerçeklere dayanmayan bu raporun sadece yazarının şahsi görüşünü yansıttığını ifade etti.

Maliki, koalisyon güçlerinin, El-Kaide, DEAŞ ve İran destekli Husilerle mücadelede uluslararası toplumla ve dost ülkelerle bilgi alışverişinde bulunmaya ve Yemen'de ortak operasyonlar düzenlemeye devam ettiğini aktardı.

Koalisyonun, dünyada teröre karşı verilen uluslararası mücadele kapsamında Yemen'deki terör örgütleriyle savaşmayı sürdürdüğünü belirten Maliki, raporu hazırlayan kişinin, bu konuda koalisyon güçleriyle irtibata geçerek onlardan bilgi almasının daha doğru ve güvenilir olacağı değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin raporunda, koalisyon güçlerinin El-Kaide ile ABD'nin bilgisi dahilinde gizli anlaşmalar yaptığı iddia edilmişti. Raporda, koalisyon güçlerinin, kontrolleri altındaki bölgelerden çıkmaları karşılığında El-Kaide'ye para verdiği de öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Associated Press

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