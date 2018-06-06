Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir'de halka hitap etti. Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binlerce Eskişehirli marşlar ve şarkılarla miting havasına çok önceden girdi. İnce, sözlerine Eskişehir'i selamlayarak başladı. PAŞA POLEMİĞİNE VİDEOLU YANIT



Miting sırasında Erdoğan’ın “Ben onun da paşasıyım ben herkesin paşasıyım” sözlerine değinen Muharrem İnce, cevap olarak Kemal Sunal’ın filminden bir sahneyi mitinge gelenlere izletti. Son günlerde Türkiye gündeminde bulunan apolet konusuna değinen Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Ben bu kadar miting gördüm, emin olun böylesini görmedim. Böyle bir şey yok. 4 Mayıs'ta yola çıktık. 5 Mayıs'ta mitinglere başladık. Başlarken yalan yok, 'İlk turda yüzde 30'u aşalım sonrasına bakarız' dedim. Ama şimdi bakıyorum da niye 2. tura bırakalım? Erdoğan beni bırakmıyor. Bugün sizi çok güldüreceğim. Bir isteğim var, yoksa güldürmem. Yuh çekmeyin güldüreyim. Ben ana tarafından Rizeliyim, baba tarafından Selanikliyim. Geçen benim hemşehrim bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. İftarda Türk Ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor ve beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Dedim ki, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. maddesi diyor ki, 'Silahlı kuvvetlerin personeli siyasete karışamaz.' Bende 'Senin apoletlerini sökeceğim' dedim. Ne dediysem arkasındayım. Sonra, apoletleri Apo'ya mı takacaksın? dediler. Ben Apo'yu tanımam ama Balyoz'da sökülen apoletler FETÖ'ye takıldı mı?" dedi.

"16 KANALDA MUHARREM İNCE'Yİ GÖREMEYECEKSİNİZ"



Cumhurbaşkanı ile kendisi arasındaki farkları aktaran Muharrem İnce, "Ben, sen, o yok; biz var. Sağcı solcu, Türk Kürt yok, bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım. Sabah Urfa'daydım. NTV 10 dakika vermiş, Halk TV vermiş. Diğerleri hiç görmemiş. Benim dönemimde medya da özgürleşecek. Erdoğan ile İnce arasındaki farkı söyleyeyim sizlere. Bir, Erdoğan Saray'da yaşıyor, ben kazandığımda o Saray'da yaşamayacağım. Evimde yaşayacağım söz. Bugün iyice coştu, 'Benim için okulları ve köprüleri yıkacakmış' diyor. Yemin ederim kırdı. Benim ağzımdan bu çıktı mı? Ben niye yıkayım? Sadece Saray'ın ışıklarını söndüreceğim. Bu Saray'ı gençlere vereceğim ve bilim merkezi yapacağız. 2. Erdoğan FETÖ'nün ayağına gitti. Ben FETÖ'yü ayağıma getireceğim. 3. diploma farkı mı? Onu cümle alem biliyor zaten. Benim Cumhurbaşkanlığım sürecinde televizyonu açınca 16 kanalda Muharrem İnce'yi görmeyeceksiniz. O ne ya öyle? İnsanlar iyi bir şey bile söylesen senden nefret ederler" diye konuştu.