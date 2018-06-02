Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da iftar proğramına katıldı. Programda konuşan Erdoğan'ın gündeminde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için söylediği sözler nedeniyle Muharrem İnce vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye yönelik o sözleri:

"BİZ TERÖRİSTLERİN APOLETLERİNİ SÖKTÜK"



"Biz teröristlerin apoletlerini söktük. İnce sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle Ankara’dan İstanbul’a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın o teröristlerle kol kola yürüdü.

"SEN BU ÜLKEYE KRAL OLMAYA MI NİYETLİSİN?"



Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil yargı söktü. Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye kral olmaya mı niyetlisin. Daha şimdiden o göreve gelmek isteyen adam böyleyse olduktan sonra ne olur?

"HDP'NİN EDİRNE'DE YATAN O İSMİ KİM?"



Ya bu değil mi Edirne’de HDP’nin adayını ziyaret eden? Kim o? HDP’nin Edirne’de hapiste yatan o ismi kim? Diyarbakır’da öldürülen 53 kişinin sokağa çıkmasını isteyen değil mi? Yasin Börü’nün öldürülmesine neden olan kişi değil mi?"

