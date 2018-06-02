HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce'ye çok sert sözler söyledi. Erdoğan, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için söylediği “O generalin apoletlerini sökeceğim" sözlerine değinerek, "Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye kral olmaya mı niyetlisin. Daha şimdiden o göreve gelmek isteyen adam böyleyse olduktan sonra ne olur?" ifadelerini kullandı.

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da iftar proğramına katıldı. Programda konuşan Erdoğan'ın gündeminde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için söylediği sözler nedeniyle Muharrem İnce vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye yönelik o sözleri:

"BİZ TERÖRİSTLERİN APOLETLERİNİ SÖKTÜK"

"Biz teröristlerin apoletlerini söktük. İnce sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle Ankara’dan İstanbul’a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın o teröristlerle kol kola yürüdü.

"SEN BU ÜLKEYE KRAL OLMAYA MI NİYETLİSİN?"

Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil yargı söktü. Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye kral olmaya mı niyetlisin. Daha şimdiden o göreve gelmek isteyen adam böyleyse olduktan sonra ne olur?

"HDP'NİN EDİRNE'DE YATAN O İSMİ KİM?"

Ya bu değil mi Edirne’de HDP’nin adayını ziyaret eden? Kim o? HDP’nin Edirne’de hapiste yatan o ismi kim? Diyarbakır’da öldürülen 53 kişinin sokağa çıkmasını isteyen değil mi? Yasin Börü’nün öldürülmesine neden olan kişi değil mi?"

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyorTürk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor
Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince Metin Temel apolet apolet tartışması Aksaray

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.