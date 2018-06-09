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"Apoletleri millet söker sen sökemezsin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Afrin operasyonunda müthiş bir mücadele sergileyen o komutanımıza CHP'nin milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce dil uzatıyor. 'Apoletleri sökerim' diyor. Apoletleri millet söker sen sökemezsin" - "Afrin'e girdik. Dediler ki 'Türk askeri Afrin'den çıkamaz'. Ne yaptık? Afrin'de kısa bir süre içerisinde terör örgütün yerle bir ettik. Hatta ana muhalefetin lideri çıktı dedi ki 'Afrin'e girmeyin' dedi. Acaba kendi şahsi düşünceni mi söyledin, yoksa birileri size böyle bir telkin de mi bulundu? Hangi maksatla bunu söyledin? Çok merak ediyorum"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Afrin operasyonunda müthiş bir mücadele sergileyen o komutanımıza CHP'nin milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce dil uzatıyor. 'Apoletleri sökerim' diyor. Apoletleri millet söker sen sökemezsin." dedi.

Elvan, Mersin'de merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Mahalledeki Çınaraltı Kıraathanesi'nde konuşma yapan Elvan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için destek istedi.

Elvan, Türkiye'nin, Mersin'in ve Arslanköy'ün artık şahlanma vaktinin geldiğini belirterek, Arslanköy'ün tüm dünyaya demokrasi dersi vermiş önemli bir özelliği olduğunu, çok partili dönemde kadınların sandığa sahip çıkmasının tüm dünyada konuşulduğunu anımsattı.

Türkiye'nin sınırında bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Sınırımızda o terör koridorunu oluşturanlara karşı müthiş bir mücadele başlattık. Düşünün sizin NATO müttefikiniz ama sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Biz buna izin verir miyiz? Asla. Ne yaptık? Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Orada DEAŞ terör örgütüne ait ne varsa temizledik. Bunların tamamını kullananlar o üst akıl, o güçlü devlet dediğimiz ülkeler. Parayla asker tutuyor, adam öldürüyor. Yaptıkları iş bu."

Bakan Elvan, Türkiye'nin Afrin'de başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dediler ki 'Türk askeri Afrin'den çıkamaz'. Ne yaptık? Afrin'de kısa bir süre içerisinde terör örgütünü yerle bir ettik. Hatta ana muhalefetin lideri çıktı dedi ki 'Afrin'e girmeyin' dedi. Acaba kendi şahsi düşünceni mi söyledin, yoksa birileri size böyle bir telkin de mi bulundu? Hangi maksatla bunu söyledin? Çok merak ediyorum." dedi.

- "Gelin bir beraber olalım"

Elvan, CHP, Saadet Partisi'nin ve İYİ Parti'nin ittifak yaptığını, HDP'yi de yanlarına destekçi olarak aldıklarını belirterek, Türkiye'nin istikrarının bozulmasına milletin izin vermeyeceğini vurguladı.

AK Parti olarak son derece açık ve net olduklarını aktaran Elvan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı ruhuyla Cumhur İttifakı'nın adımını attıklarını ve kararlılıklarını sürdürdüklerini anlattı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Elvan, "Afrin operasyonunda müthiş bir mücadele sergileyen o komutanımıza CHP'nin milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce dil uzatıyor. 'Apoletleri sökerim' diyor. Apoletleri millet söker sen sökemezsin. Ey CHP'liler, Yörük kardeşlerim duyun bunları. Gelin bir beraber olalım. Bir bakıyorsunuz darbecilerle el ele kol kola. Bir bakıyorsunuz askerimize laf atıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, ülkenin istikrara, büyümeye, küresel ölçekte güç olmaya ihtiyacı olduğunu, dünyada söz sahibi olan ender ülkelerden birisi haline geleceklerini kaydetti.

- Çiftçilere kapan dağıtıldı

Partililerin de eşlik ettiği Elvan, merkez Toroslar ilçesindeki programı kapsamında yüksek rakımdaki Tırtar, Değnek ve Kızılbağ mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Elvan, Kızılbağ Mahallesi'ndeki konuşmasında, meyvelere büyük zarar veren ve sadece şeftalide binlerce ton ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineğiyle ilgili kendilerine iletilen şikayetler üzerine harekete geçildiğini anlattı.

Geliştirilen proje kapsamında 400 bin lira değerinde 22 bin kapan alındığını belirten Elvan, konuşmasının ardından çiftçilere kapanları dağıttı.

"Apoletleri millet söker sen sökemezsin"

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Afrin operasyonunda müthiş bir mücadele sergileyen o komutanımıza CHP'nin milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce dil uzatıyor. 'Apoletleri sökerim' diyor. Apoletleri millet söker sen sökemezsin" - "Afrin'e girdik.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de
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