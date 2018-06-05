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Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini ve bu uygulamalara ait çerezlere karşı müşterilerini uyaracağını açıkladı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC'de Safari'nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu.

Federighi, "Bu beğeni ve paylaşım butonlarını hepimiz biliyoruz. Ama gördük ki bunlar siz onları kullanmasanız da sizi takip etmek için kullanılabiliyor. İşte bu nedenle bu yıl bunları tamamen ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Federighi, Safari'nin bundan böyle üçüncü taraf uygulamalarında her site için ayrı bir uyarı penceresiyle kullanıcıların onayını isteyeceğini kaydetti.

Apple yetkilisinin yeni uyarı penceresini göstermek için verdiği örnekte doğrudan Facebook'u kullanması dikkati çekti. Örnekte Safari'nin bir siteye girdiğinde çıkan uyarı penceresinde "facebook.com'un siz bu siteyi gezerken çerez kullanmasını ve web sitesi bilgilerini görmesini istiyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

New York Times gazetesi önceki gün yayınladığı haberde Facebook'un son 10 yılda mobil cihaz üreticileriyle hizmet entegrasyonu için yaptığı anlaşmalar kapsamında üreticilerin kullanıcılarının verilerine ölçüsüz şekilde erişimine izin verdiğini ileri sürmüştü.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

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Apple beğeni butonu Facebook paylaşma butonu safari veri güvenliği Web Tarayıcısı

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