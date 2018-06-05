Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini ve bu uygulamalara ait çerezlere karşı müşterilerini uyaracağını açıkladı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC'de Safari'nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu.

Federighi, "Bu beğeni ve paylaşım butonlarını hepimiz biliyoruz. Ama gördük ki bunlar siz onları kullanmasanız da sizi takip etmek için kullanılabiliyor. İşte bu nedenle bu yıl bunları tamamen ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Federighi, Safari'nin bundan böyle üçüncü taraf uygulamalarında her site için ayrı bir uyarı penceresiyle kullanıcıların onayını isteyeceğini kaydetti.