Apple yenilenebilir enerji kullanımını yüzde 100’e çıkardı

Teknoloji devi Apple, dünya üzerindeki tüm operasyonlarında yenilenebilir enerji kullanımının yüzde 100’e ulaştığını açıkladı.

Teknoloji şirketi Apple, dünya üzerindeki tüm perakende satış mağazalarında, ofislerinde, veri merkezlerinde ve tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı sağlandığını duyurdu.

Apple CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada, "Dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmaya kararlıyız. Yıllarca süren yoğun çalışmalardan sonra, bu önemli dönüm noktasına ulaştığımız için gururluyuz. Ürünlerimizdeki malzemeler ile mümkün olan sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gelecek buna bağlı” dedi.

Aralık 2017’de, Google da benzer bir açıklamada bulunarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştığını iddia etmişti.

Apple, dünya çapında faaliyet gösteren toplam 626 megawatt üretim kapasitesine sahip 25 adet enerji projelerinin olduğunu iddia ediyor.