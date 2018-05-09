"Apple'ın cirosu Türkiye'nin GSYH'siyle yarışır"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Girişimcilik ruhu Apple’ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla (GSYH) yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nin açılışında Işık, bir ülke için en büyük zenginliğin nitelikli insan kaynağı olduğunu, insan kaynağını iyi yetiştiren ülkelerin hem kendi yeraltı kaynaklarına hem de kendisine ait olmayan yeraltı kaynaklarına hükmettiğini anlattı.

İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkelerin bu çağın efendileri olduğunu dile getiren Işık, "Petrolü alıyor, o petrolün bütün katma değerini, kendisinin olmadığı halde, sahip olan ülkelerden çok daha fazla değere dönüştürmeyi başarıyor. Bizim özellikle en büyük sermayemiz insan sermayemiz. İnsan kaynağına girişimcilik ruhu kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabiliyorsunuz." dedi.

Bireysel girişimcilik ruhu olan ülkelerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği zaman kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabildiklerini, bu nedenle girişimcilik ruhunun bir ülkenin ayakta kalmasının en büyük anahtarı olduğunu belirten Işık, bireysel teşebbüs ve girişimciliğin çok önemli olduğunu söyledi.