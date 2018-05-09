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"Apple'ın cirosu Türkiye'nin GSYH'siyle yarışır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Işık: - "Girişimcilik ruhu Apple'ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin GSYH'si ile yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında" - "Bu çağda kodlama bilmeyen, 'ben okur-yazarım' demesin. Onun için eğitim sistemimizde değerler eğitiminin ve kodlamanın mutlaka bir seferberlik mantığıyla yer alması gerektiğini düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Girişimcilik ruhu Apple’ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla (GSYH) yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nin açılışında Işık, bir ülke için en büyük zenginliğin nitelikli insan kaynağı olduğunu, insan kaynağını iyi yetiştiren ülkelerin hem kendi yeraltı kaynaklarına hem de kendisine ait olmayan yeraltı kaynaklarına hükmettiğini anlattı.

İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkelerin bu çağın efendileri olduğunu dile getiren Işık, "Petrolü alıyor, o petrolün bütün katma değerini, kendisinin olmadığı halde, sahip olan ülkelerden çok daha fazla değere dönüştürmeyi başarıyor. Bizim özellikle en büyük sermayemiz insan sermayemiz. İnsan kaynağına girişimcilik ruhu kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabiliyorsunuz." dedi.

Bireysel girişimcilik ruhu olan ülkelerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği zaman kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabildiklerini, bu nedenle girişimcilik ruhunun bir ülkenin ayakta kalmasının en büyük anahtarı olduğunu belirten Işık, bireysel teşebbüs ve girişimciliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Işık, Güney Kore, Japonya ve Çin’in özel teşebbüsler sayesinde geliştiğini ifade ederek, "Devlet ve kamu mantığıyla ülkelerin gelişmesi bu çağda mümkün değil. Bu çağda en önemli ruh, girişimcilik ruhu." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanıyken Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şöyle devam etti:

"Stanford Üniversitesine gittik. Microsoft’un çok üst düzey bir yetkilisinin bana söylediği bir şeyi asla unutmam. Dedi ki ‘Sayın bakan biz, Stanford Üniversitesi'nde ilk yüz derecesiyle mezun olanları alamıyoruz. Teklif ediyoruz, çok iyi şartlar sunuyoruz ama kabul etmiyorlar. Teşekkür ederim, ben kendi işimi kuracağım diyorlar.' Bu ruh bugün Apple’ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla (GSYH) yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında. Steve Jobs’ın bir garajda kurduğu şirketin geldiği nokta. Dolayısıyla girişimcilik ruhu eğer varsa hiçbir bahane ortada kalmaz. Bizim hem bireysel hem de devlet olarak üzerinde en çok durmamız gereken konun girişimcilik ruhu ve bu girişimcilik ruhun oluşması için ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum."

Zirvenin çok önemli olduğunu belirten Işık, girişimciliğin yanında değerler eğitiminin de önemine vurgu yaparak, iyi insan yetiştirmenin hem ülke hem de dünya için önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim sisteminde, değerler eğitiminden sonra en önemli konunun kodlama olduğunu ifade eden Işık, sözlerini, "Bu çağın okur-yazarlığı kodlamadır. Bu çağda kodlama bilmeyen, 'ben okur-yazarım' demesin. Onun için eğitim sistemimizde değerler eğitiminin ve kodlamanın mutlaka bir seferberlik mantığıyla yer alması gerektiğini düşünüyorum." diye tamamladı.

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