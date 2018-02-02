Apple'ın geliri rekor kırdı, iPhone satışları düştü

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine denk gelen mali yılın ilk çeyreğinde gelirinin rekor kırdığını, ancak iPhone satışlarının gerilediğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 12,7 artışla 88,29 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bunun firma tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek ciro olduğu vurgulandı. Şirket, 2017 mali yılının ilk çeyreğinde 78,35 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Ayrıca, şirketin 2017 ekim-aralık dönemindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 20,06 milyar dolara yükseldi. Şirket bir önceki senenin aynı döneminde 17,89 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirket, ayrıca, bu yılın ocak-mart döneminde gelirinin 60 milyar dolarla 62 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin en son akıllı telefon modeli iPhone X'e talebin beklentilerini aştığını ifade ederek, iPhone X'un kasım ayı başında piyasa sürülmesinden bu yana firmanın en çok satan iPhone modeli olduğunu kaydetti.