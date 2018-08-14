Aprondaki hurda uçaklar 'Millet Bahçesi'ne kafe veya restoran olabilir

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 20 uçağın akıbetinin ne olacağıyla ilgili de çalışma yapılıyor. Hurda uçakların bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Girişimcilerden bazılarının ise yasal düzenleme sonrası bu uçakları alıp özellikle Millet Bahçesi'nde kafe veya restoran olarak işletmeyi istediği kaydedildi. 20 UÇAK BİR TÜRLÜ APRON DIŞINA ÇIKARILAMADI

İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Özellikle apronun kullanılmayan iki bölgesinde toplanan uçuş ömürleri tamamlanan "demir kuşlar" nedeniyle apronun iki noktası adeta uçak mezarlığını andırıyor. Haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesi nedeniyle geniş ve dar gövdeli 20 uçak bir türlü apron dışına çıkarılamadı. Aprondan hurda uçakların çıkarılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de çalışmalarda son aşamaya geldi. SHGM, "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde bu hurda uçaklar apronda uzun süre kalmadan dışarı çıkarılabilecek.

6 AYDAN FAZLA BEKLEYEN HURDA UÇAKLARIN SAHİPLERİNE KALDIRIN TEBLİĞİ

Hazırlanan tasarıya göre havalimanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hurda uçaklar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'ne yazılı olarak bildirilecek. SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması durumunda Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede Basın İlan Kurumu vasıtasıyla tebliğ yapılacak. AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut ayrıntılar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.