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Aquarius gemisindeki 60 göçmen Fransa'ya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Fransa, Aquarius gemisindeki 141 göçmenden 60'ını ülkesine kabul edecek

PARİS (AA) - Fransa'nın, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'taki 60 göçmeni ülkesine kabul edeceği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malta ve Fransa'nın insiyatifiyle İspanya, Portekiz, Almanya ve Lüksemburg'un Aquarius gemisindeki göçmenlerin hızlı bir şekilde karşılanması için anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Malta ve ortaklarının bu konudaki çözüme katkılarından dolayı memnun olduğu ifade edilirken, Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (OFPRA) ülkeye 60 göçmeni ağırlamak için birkaç gün içinde gerekli işlemleri yapacağı ifade edildi.

Bu sorunun sorumluluk bilinci, dayanışma ve Avrupa işbirliği çerçevesinde çözüldüğü kaydedilen açıklamada, Fransa'nın ortaklarıyla bu tür durumlarda bu sorunların tekrar yaşanmaması ve herkesin sorumluluklarını hızlı bir şekilde yerine getirmesi için gelecek haftalarda çözüm önereceği kaydedildi.

- İkinci Aquarius krizi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirilmişti.

İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.

Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını, çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürerek bu kez gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aquarius Fransa

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