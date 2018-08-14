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"Aquarius" gemisindeki göçmenler 5 AB üyesi arasında bölüştürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz ve Lüksemburg, Aquarius gemisindeki 141 göçmeni arasında bölüşerek almayı kabul etti

BRÜKSEL (AA) - Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'taki göçmenler beş Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında bölüştürülecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz ve Lüksemburg'un Aquarius gemisindeki 141 göçmeni aralarında bölüşerek almayı kabul ettiğini belirtti.

Öte yandan, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da Malta hükümetinin Aquarius'un limanına demirlemesini kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Birliğin göçmen sorununa uzun vadeli bir çözüm bulması gerektiğini söyleyen Avramopoulos, açıklamasında, "Geçici düzenlemelere güvenemeyiz, sürdürülebilir çözümlere ihtiyacımız var. Konu sadece bir veya birkaç üye devletin sorumluluğu değil, bir bütün olarak AB'nin sorumluluğundadır." dedi.

- İkinci Aquarius krizi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirilmişti.

İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.

Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını, çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürerek bu kez gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Aquarius göçmen

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