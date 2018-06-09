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Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

İDO'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor.

Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
araba vapuru Eskihisar İDO yolcu

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