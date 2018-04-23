Arabanda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Araban ilçesinde, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Araban ilçesinde TBMM’nin 98. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtında çelenk bırakılması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sürdü. İlçe merkezindeki ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda, Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile daire amirleri ve ilçe halkının katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden program, öğrenciler tarafından ront gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması, koro gösterisi, oratoryo gösterisi ve folklor gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara, Araban Kaymakam Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.