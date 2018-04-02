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Araban’da CHP Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.CHP Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Araban’da CHP Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş hayatını kaybetti

Gaziantep’in Araban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.
CHP Eski İlçe Başkanı Kazım Kureş tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki CHP Araban eski ilçe başkanı Kureş’in cenazesi ilçeye bağlı Karababa kırsal mahallesi Çepni mezrası mezarlığında Gaziantep, Araban ve çevre il, ilçe ve köylerden çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Çepni mezrası mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine ise, Kureş ailesi, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, , CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Evli ve 9 çocuk babası olan Kureş, 1988-1995 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Araban İlçe Başkanlığı görevini yaptı.

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