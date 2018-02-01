Arabanın çarptığı sokak köpeğiye altına alındı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, bir otomobilin çarpması sonucu sol ön ayağı kırılan sokak köpeği, belediyenin Hayvan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya caddesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın, sokak köpeğine çarptığını gören çevredeki vatandaşlar, 153 beyaz masayı arayarak yardım istedi. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde görevli uzman ekipler olay yerine gelerek, yaralı köpeği, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine kaldırdı. Araç çarpması sonucu sol ön ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.

Hayvan Hastanesi veterinerlerinden Vesile Tutcugil, ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğin hayati tehlikesi olmadığını belirterek, gerekli müdahalenin ardından köpeğin doğal ortama bırakılacağını söyledi.

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