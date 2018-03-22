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Arabasını gören şok yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde 30 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler büyük şok yaşadı.

Arabasını gören şok yaşadı!

Üçtutlar Mahallesi Okul 1'inci Sokak'ta sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini görerek polisi aradı. Gelen polis ekipleri, sokak üzerindeki 30 aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastikleri taktı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamelarını incelemeye aldı.

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Çorum lastikleri kestiler

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