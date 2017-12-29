HABER

Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 11:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bursa'da market işleten Tuğba Doğan Gürsoy (28), 8 yıl önce severek evlendiği Uğur Gürsoy'a kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı davada boşanmalarına karar verilince balonla süslediği otomobilinin önü ve arkasına, 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum' diye yazdırdı. Genç kadın arkadaşlarına mangal partisi verdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde market işleten Tuğba Doğan Gürsoy 09.09.2009 tarihinde 2 yıl nişanlı kaldığı Uğur Gürsoy ile evlendi. Evliliklerinden çocukları olmayan Tuğba Doğan Gürsoy, 1.5 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla eşi hakkında Bursa 7'nci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıp, annesinin evine yerleşti.

Gürsoy çiftinin tartışmalı geçen duruşmaları hakimin dün verdiği boşanma kararı ile sonuçlandı. Boşandığını öğrenen Tuğba Doğan, mutluluğunu balon ile süslediği otomobilinin önüne 'Boşandım mutluyum' arkasına ise 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum' yazısı yazdırıp şehir turu yaparak kutladı. Tuğba Doğan, ayrıca arkadaşlarıyla da boşanmayı kutlayıp mangal partisi yaptı.

Şu anda boşandığı için dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu belirten Tuğba Doğan, "1.5 yıldır bugünü bekliyordum. Boşandığım gün arabamı süsleyeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Aynı günün akşamı ise arkadaşlarıma mangal ziyafeti verdim" dedi. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa boşanma Tuğba Doğan Gürsoy Uğur Gürsoy

En Çok Okunan Haberler

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Okuyucu Yorumları 16 yorum
artık korkmadan özgürce verirsin herkese..
seninki cok mu verdi nerden biliyor
ALLAH ..DİĞER KOCALARIDA...KURTARSINN..?!!...
senin bu hareketine adam da gelip canını yakarsa miyavlamayacaksın kızım akıllı ol adamı kışkırtma
sende kiskirtilmaya ne meyilisin kendi dengin olanin canini yakta gorelim kadinami gucunuz yetiyo
@canmeno o anlamda yazmadım olurya adam gururlu biridir canı yanmasın düşüncesiyle yazdım anlarsan ayrıca benim gücüm şükür yerinde ama kadınlara karşı değil tabiki
YANINDAKİ HERİFLER NECİ PEKİ TEYZEMİN. ????? İYİCE KAFAYI SIYIRMIŞ BU .
@bizedogrugerekli_2017 teyze dediğini duymasın vurur seni:)
Şaşırmış insanımız.Severek evlendin,aldatı ve boşandın.Ne kadar samimiyet,dürüstlük ve sadakatten uzak halde imişsiniz.
Heheheh Mangalcı abiler sıraya girmıs 250 gr yemek icin
adam imamıyla kurtulmuş senden senin cevrende az değil et kokusunu duyan gelmiş
Bunu kocasi birkacgun sonra vurursa sasirmayin
eee dünya hali bu kimi üzülür kimi göbek atar
Boşanmaya dünden razıymış sın. Bir de akıl veriyor mutsuz çiftler boşansın diye, yahu mutlu olan mı var, herkesin derdi sıkıntısı var ama boşanmaları mı gerekiyor. Son çare boşanma olması lazım. Ağızda sakız olmaması gerekir.
abininde çok umrundaydı seninle yapacağını yapmış tat vermeyince başkasına gitmiş adam
sende az fetbaz değilmişsin. İnsanoğlu hata yapar diyor ama hata yapan adamın ifşa edilişine bak. Kendi kalitesinide ortaya koymuş.Adamı bence Allah kurtarmış bundan.
Diğer Haberler
ByLock'ta flaş karar! Tahliye edildiler

ByLock'ta flaş karar! Tahliye edildiler

Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili yapılacak mı?

1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı tatili yapılacak mı?

KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!

KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Trabzon'un Maçka ilçesindeki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.