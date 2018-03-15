Arabuluculuğun önemli ismi Trabzon’da konferansa katıldı

Tümsiad Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelen yeni iş mahkemeleri yasası doğrultusunda işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemine ilişkin bir bilgilendirme konferansı düzenledi.

TÜMSİAD İşbirliği ile bir otelde düzenlenen konferansa Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, hakim ve avukatların yanı sıra iş verenler ile işçiler katıldı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve yeni iş mahkemeleri yasası doğrultusunda zorunlu arabuluculuk konusunda bilgiler verdi.

Arabuluculuğun dünyada adalete erişimin en hızlı yolu olduğunu belirten Öztatar, “Biz arabuluculukla 27 bin 500 dosya çözdük. Bunun yüzde 89’u bir gün ve bir günden daha az bir zamanda çözümlendi. Herkesin biran önce adalete erişmek istiyor. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. Arabuluculuk dünyada adalete erişimin en hızlı yolu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Arabuluculukta taraflar kendi kararlarını kendilerinin verdiğini vurgulayan Öztatar, “Kesinlikle arabulucu karar veren bir mekanizma değil. Neyi sağlıyor bu? Bir kere şirketlerimiz ne ister? Kontrol ister. Sürpriz bir kararla karşılaşmak istemezler. İşte arabuluculuk sisteminde kontrol tamamen sizde, kararı siz vereceksiniz. Bu anlamda baktığımızda arabuluculuk, mahkemeden ve tahkimden farklı bir müessese olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Mahkemelerde 300-400 günlük sürecin arabuluculukta bir ya da iki gün sürdüğünü ifade eden Öztatar, “Bunun esasında cevabı şu, iletişim yani konuşmak, bir araya gelmek ve sorunlarını kendi kararlarıyla çözebilmek. Yargılama dediğimiz süreç bir usuller işlemidir ve bu usulleri mutlak süreçle geçirmesi gereklidir. Bir an önce sorunu çözüp önüne bakmak ister. Ticari dünya bir sorunla 3-5 yıl uğraşmak istemez. İşte arabuluculuk süreci dünyada adalete bu kadar hızlı erişim sağladığı, bir günde 2-3 seansla sorunu çözdüğü için öne çıkmış. Ticari dünya için ekonomik sistemde arabuluculuk önemlidir çünkü yargılamaya başvurduğunuzda davayı kaybettiğinizde en azından yüzde 7 oranında harç ödüyorsunuz. Yargılama giderleri, gider avansı, faiz, diğer yargılama idarelerine, ödemelere baktığınızda 1 ise 3 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Oysa arabuluculuk süreci bir yargılama değil. Arabuluculukta kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmıyoruz. Arabuluculuk menfaate dayalı bir sistem“ şeklinde konuştu.

Öztatar, konuşmasının sonunda katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtladı.