"Arabuluculuk çözüm merkezlerinin çoğalmasını destekliyoruz"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculukta bazen 3-4 günde anlaşmazlıkların çözülebildiğini belirterek, "Oysa mahkemelerde 2-3 yıla kadar bu süreç uzayabiliyor. Bu anlamda bu mekanların kaliteli hizmet anlamında çoğalmasını destekliyoruz." dedi.

Öztatar, Bursa'da 10 arabulucunun bir araya gelerek kurdukları çözüm merkezinin açılışı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arabuluculuk sisteminin çok yaygınlaştığını belirtti.

Kaliteli hizmet vermek adına arabuluculuk çözüm merkezlerinin de çoğaldığını vurgulayarak, "Bugün de burada Bursa'da 10 arabulucu arkadaşımız birleşerek bir arabuluculuk merkezi açtılar. Tabi buradaki hizmet 3 anlamda önemli, burada ayrı bir arabuluculuk yapacak yer oluşturulmuş. Yani sadece ve sadece arabuluculuk için burası ayrılmış. En az beş odalı avukatlarıyla tarafların bir arada olabileceği, gizliliği sağlayabilecek, ortadaki oval masanın etrafında tarafların birbirini eşit hissedeceği, tarafsız ve bağımsız bir yer oluşturulmuş." diye konuştu.