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"Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: - "(İşçi-işveren uyuşmazlığındaki arabuluculuk) Yargının iş yükünü alalım derken biz çalışanların kayba uğramasına sebebiyet veren bu uygulamanın doğru olmadığına inanıyoruz. Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor, çalışma hayatına zarar veriyor, çalışanların ücret kaybına neden oluyor" - "Kayıt dışı bir çalışan demek, kayıtlı bir çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması demek"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, işçi-işveren uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulamasını eleştirerek, "Yargının iş yükünü alalım derken biz çalışanların kayba uğramasına sebebiyet veren bu uygulamanın doğru olmadığına inanıyoruz. Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor, çalışma hayatına zarar veriyor, çalışanların ücret kaybına neden oluyor." dedi

İnanç, Öz İplik-İş Sendikasınca 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları için düzenlenen programda, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasında medya kuruluşlarının ve basın mensuplarının üstlendiği sorumluluk ve gösterdikleri özverinin takdire şayan olduğunu ifade eden İnanç, "Biz de sendika olarak basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunmak için o yıl bir program düzenlemiştik. Geçen yıl ikincisini, bu yıl ise üçüncüsünü yaptığımız bu programları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birleştirerek geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

- "Kayıt dışı istihdam, sendikaların ortak hareket etmesiyle çözülür"

Öz İplik-İş Sendikasının "Dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda örgütlü olduğunu ve 30 bine yakın üyesinin bulunduğunu belirten İnanç, aralarında Ramsey, Colin's ve Sarar'ın da olduğu birçok iş yerinde örgütlü olduklarını bildirdi.

İnanç, iş kollarında kayıtlı 1 milyon 50 bin çalışanın bulunduğuna dikkati çekerek, dokuma, hazır giyim ve deri sektöründeki her çalışana ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Sendika olarak kayıt dışı istihdama karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayan İnanç, "Kayıt dışı bir çalışan demek, kayıtlı bir çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması demek." ifadelerini kullandı.

İnanç, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında Çalışma, Sosyal Politikalar ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan randevu istediklerini belirterek, bu sorunun bütün sendikaların ortak hareket etmesiyle çözüleceğine inandığını dile getirdi.

İşçi ile işveren uyuşmazlıklarında getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasını eleştiren İnanç, şunları kaydetti:

"Yargının iş yükünü alalım derken biz çalışanların kayba uğramasına sebebiyet veren bu uygulamanın doğru olmadığına inanıyoruz. Sendika olarak bu konuda hem eğitim seminerleri düzenledik hem de Cumhurbaşkanımıza mektup yazdık. Türkiye'de bu konuda Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Çalışma Bakanlığına mektup yazan tek sendikayız. Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor, çalışma hayatına zarar veriyor, çalışanların ücret kaybına neden oluyor."

İnanç, son dönemde şahsı hakkında ve sendikasıyla ilgili bazı gazetelerde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, iddia ve tezviratlarla ilgili yargı sürecini başlatacaklarını bildirdi.

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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı arabuluculuk İşçi-işveren uyuşmazlığı Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç

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