Araç kiralamada doluluk yüzde 95'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, okulların kapanması ve bayram tatilinin yanı sıra seçimlerden önce yaz tatilini yapmak isteyenlerin araç kiralamaya talebi artırdığını belirterek, "Artan seyahatlere bağlı olarak araç kiralamaya olan talep bu dönemde üst seviyeye çıktı. Doluluk oranlarının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştığını tahmin ediyorum." dedi.

İnan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların kapanması ve bayram tatiliyle birlikte birçok vatandaşın tatil beldelerine akın ettiğini, bunun yanı sıra cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden önce tatilini yapmak isteyenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Artan seyahatlere bağlı olarak araç kiralamaya olan talebin bu dönemde üst seviyeye çıktığını kaydeden Ekici, sektörde doluluk oranlarının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştığını tahmin ettiğini bildirdi.

Ekici, araç kiralamak isteyenlere bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erkenden yapmaları tavsiyesinde bulundu.