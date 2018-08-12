Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde araç kullanırken yakalanan dirseğinden itibaren iki kolu olmayan hükümlü tutuklandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında durdurdukları kamyonetin sürücüsü dirseğinden itibaren iki kolu olmayan Tuncer V'yi (38) gözaltına aldı.
Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerinin yanında olmadığını belirten, okuma-yazma bilmeyen şüphelinin, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı tespit edildi. Şüphelinin 17 suçtan kaydı bulunduğu, 7 suçtan arandığı, bir suçtan da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V, tutuklandı.
Tuncer V'nin, 2 yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu kollarının dirseklerine kadar kesildiği öğrenildi.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü
Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar
Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor
Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum