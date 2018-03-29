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Araç lastiklerini kesen zanlı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki 20 aracın lastiklerini kesildi - Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, araçlardan birinin lastiklerinin kesildiği an görüntülendi

Samsun'da park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark edenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 20 aracın lastiğinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.

Mahalle sakinlerinden Murat Arslanoğlu, zanlıların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Mahallede bakkal işleten Bayram Çelik de sabah saatlerinde durumun fark edildiğini belirterek araç sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Bazı mahalle sakinleri araçlarını çekici yardımıyla tamire götürdü, bazıları ise olay yerinde lastiklerini değiştirdi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, araçlardan birinin lastiğinin kesildiği anın kaydedildiği belirlendi. Görüntüde, zanlının yürüyerek yanına geldiği beyaz bir aracın iki lastiğini kestiği an yer alıyor.

Polis ekiplerinin başka zanlıların olup olmadığını belirlemek için çevredeki diğer güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldığı öğrenildi.

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